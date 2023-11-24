رئيس وزراء بريطانيا يشيد بدور مصر وقطر في تأمين وقف القتال بغزة

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 01:41 م

أشاد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، بدور مصر وقطر في تأمين وقف القتال في غزة.

وكتب سوناك في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، اليوم /الجمعة/ - "الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء المحنة الرهيبة للرهائن، وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة ".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا "أود أن أشكر مصر وقطر على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هنا، لن نتوقف حتى يتم إعادة جميع الرهائن بأمان".

ودخلت الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ في وقت مبكر من اليوم مما مهد الطريق لتبادل عشرات المحتجزين بين الجانبين.