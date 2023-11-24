ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: معبر رفح لم يغلق أبدا ونبحث تقديم مساعدات كافية وتوفير مناطق أمنة في كل أرجاء غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح لم يغلق أبدا، وأنه تم بحث تقديم مساعدات كافية لسكان غزة وكذلك توفير مناطق أمنة في كافة أرجاء القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من  "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 شهدت المباحثات الجهود المصرية التى تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحادية