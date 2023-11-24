9 مصابين.. الحصيلة الأولى لحادث تصادم طنطا

أكد مصدر طبي داخل طوارئ جامعة طنطا، أن مصابي حادث تصادم طنطا وصل عددهم حتى الآن لـ9 مصابين داخل مستشفى جامعة طنطا.

وأكد شهود عيان لـ«البوابة نيوز» أن المصابين من بينهم طفل، موضحين أن هناك سيارات من الحادث تم تهشيم واجهتها من قوة الاصطدام بالحادث.



وشهد شارع البحر بطنطا، قبل قليل، حادث مروري لتصادم 4 سيارات من بينهم سيارة نصف نقل مما أدى إلى توقف طريق شارع البحر أمام شارع أحمد ماهر.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور الغربية والمباحث الجنائية وتم استدعاء أكثر من 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

جاري عمل تحريات الواقعه ومعرفة أصحاب السيارات والتعرف على السائقين؛ لتحرير بلاغ الواقعة.