مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل شقتها ببولاق الدكرور

لقيت ربة منزل في العقد السابع من عمرها مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل شقة سكنية بشارع ترعة الزمر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد السابع من عمرها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل المطبخ من سلك كهربائي، وبسؤال نجل المتوفاة نفى اشتباهه في وفاتها جنائيًا ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.