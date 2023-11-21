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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية: الدولة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية

اجتماع
اجتماع
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أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار منظومة المخلفات بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.

واشاد خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالدور المهم الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية..

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين .

اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على أهمية منظومة المخلفات
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