مجمع الفنون والثقافة يشهد افتتاح المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية

شهدت قاعة الفسطاط بمجمع الفنون والثقافة، افتتاح المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية.

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الذى أكد على حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم للطلاب ومثل هذه المبادرات تعكس الدور الاجتماعي للجامعة في الاهتمام بشئون طلابها وتوفير سبل العيش الكريم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

وافتتح المعرض كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وأوضح الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع أن المعرض تضمن كل ما يحتاجه الطلاب من الملابس انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب، والذى يعد صورة من صور التكافل الإجتماعي.

وأشاد الحضور بما تم عرضه من ملابس بأسعار رمزية وبجودة التنظيم، مؤكدين أن المعرض حقق الهدف منه في دعم الطلاب وتوفير فرصة لهم للحصول على ملابس بأسعار مناسبة.

وجاء تنظيم المعرض تحت إشراف سيدات إنرويل نادي الجزيرة الرياضي بالتعاون مع إدارة مجمع الفنون والثقافة