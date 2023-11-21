"التحالف الوطني" ببورسعيد ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، برئاسة المهندس علي جبر، منسق عام التحالف بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم الثلاثاء، في سرادق كبير بساحة أحدى القرى السياحية بشارع طرح البحر، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

أكد المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن المؤتمر يأتي لإعلان إرادة أهالي محافظة بورسعيد في اختيار مرشحهم بانتخابات الرئاسة المقبلة، والتأكيد على إصرار أهالي بورسعيد الباسلة على استمرار مسيرة البناء والتنمية.

وأشار منسق التحالف ببورسعيد، إلى أن المؤتمر سيكون بحضور أعضاء الحملة الرئاسية الرسمية للرئيس السيسي، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعة والهيئات المختلفة والنقابات، وغيرها من الكيانات الداعمة للرئيس، بجانب الحضور الشعبي الكبير المتوقع من فئات مختلفة من أبناء بورسعيد على رأسها الشباب.