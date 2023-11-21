مباريات اليوم.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين وفرنسا تواجه اليونان في تصفيات يورو 2024

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024، والبرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا

رومانيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء

كوسوفو Xروسيا البيضاء – الساعة 9:45 مساء

اليونان X فرنسا – الساعة 9:45 مساء

جبل طارق X هولندا – الساعة 9:45 مساء

كرواتيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء

ويلز X تركيا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

باراجواي X كولومبيا – الساعة 1 صباحا

أوروجواي X بوليفيا – الساعة 1:30 صباحا

الإكوادور X تشيلي – الساعة 1:30 صباحا

البرازيل X الأرجنتين – الساعة 2:30 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

باكستان X طاجيكستان – الساعة 11 صباحا

ميانمار X كوريا الشمالية – الساعة 11 صباحا

تايبيه X ماليزيا – الساعة 1 ظهرا

الفلبين X إندونيسيا – الساعة 1 ظهرا

بنجلادش X لبنان – الساعة 1:45 ظهرا

فيتنام X العراق – الساعة 2 ظهرا

هونج كونج X تركمنستان – الساعة 2 ظهرا

سنغافورة X تايلاند – الساعة 2 ظهرا

الصين X كوريا الجنوبية – الساعة 2 ظهرا

أوزبكستان X إيران – الساعة 3 ظهرا

النيبال X اليمن – الساعة 3:15 ظهرا

الهند X قطر – الساعة 3:30 ظهرا

قيرجيزستان X عمان – الساعة 4 عصرا

فلسطينX أستراليا – الساعة 4 عصرا

سوريا X اليابان – الساعة 4:45 مساء

البحرينX الإمارات – الساعة 5:45 مساء

الأردن X السعودية – الساعة 6 مساء

أفغانستان X الكويت – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

إسواتيني X الرأس الأخضر – الساعة 3 عصرا

الصومال X أوغندا – الساعة 3 عصرا

بوتسوانا X غينيا – الساعة 3 عصرا

مالاوي X تونس – الساعة 3 عصرا

ليسوثو X بنين – الساعة 3 عصرا

رواندا X جنوب إفريقيا – الساعة 3 عصرا

إثيوبيا X بوركينا فاسو – الساعة 3 عصرا

ليبيا X الكاميرون – الساعة 6 مساء

موريشيس X أنغولا – الساعة 6 مساء

ساوتومي و برينسيب X ناميبيا – الساعة 6 مساء

جزر القمر X غانا – الساعة 6 مساء

جنوب السودان X موريتانيا – الساعة 6 مساء

توجو X السنغال – الساعة 6 مساء

النيجر X زامبيا – الساعة 9 مساء

تنزانيا X المغرب – الساعة 9 مساء