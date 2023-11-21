اليوم.. انتظام الدوليين في مران الأهلي استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي تخلله خوض مباراتين ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الفراعنة والعودة إلى القاهرة صباح أمس الاثنين.

وينتظم في مران الأهلي اليوم كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية ورامي ربيعة حيث حصل لاعبي الأهلي الدوليين على راحة سلبية أمس، الاثنين، ضمن الاستعداد لمباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني السبت المقبل فى أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.