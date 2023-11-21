تعرف على أهم الإرشادات الطبية لأمراض الظهر والعضلات

تعد الام الظهر والعضلات من الحالات الشائعة الى تؤثر على الصحة العامة خاصة مع دخول فصل الشتاء والتى يعانى منها الكثير وتلك الحالات قد تكون سبب فى العديد من المشكلات الصحية المختلفة لذلك يجب اتباع الارشادات الطبية للوقاية من الامراض .

ويقول مارك ساندرز أخصائي تقويم العمود الفقري وعضو الجمعية البريطانية لتقويم العمود الفقري فى تصريحات صحفية له: إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يعانون من آلام الظهر هو إصابة العضلات أو الأربطة وان هذه المشكلات قد تحدث لأسباب عديدة مثل الوضعية السيئة أو رفع الأوزان بطريقة غير مناسبة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية و زيادة الوزن قد تسبب أيضا آلام الظهر نتيجة الضغط الزائد على المفاصل والعضلات.

ويشرح ساندرز قد يكون ألم الصدر المقترن بألم الظهر علامة على وجود مشكلة في القلب أو حالة طبية خطيرة أخرى لذلك من الضروري طلب المساعدة على الفور وإذا شعرت بألم أو وخز أوضعف أو تنميل في كلا الساقين خاصة إذا كانت هذه الأعراض تتفاقم بسرعة فقد يكون ذلك علامة على ضغط شديد على الأعصاب أو تلفها.

وتابع يمكن أن يكون الخدر أو الوخز حول أعضائك التناسلية أو الأرداف من الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة عصبية خطيرة في حين أن صعوبة التبول قد تشير إلى ضغط العصب في ظهرك ما يؤثر على قدرتك على التبول لديك درجة معينة من التحكم في المثانة ولكن قد تحتاج إلى بذل جهد كبير للتبول أو قد تتبول أكثر من المعتاد أو تتبول كميات أقل من المعتاد على الرغم من شرب الكثير من السوائل أو لا تشعر بإحساس التبول بقدر ما تفعل عادة ويعد الفقدان المفاجئ للتحكم في المثانة أو الأمعاء علامة منذرة أخرى تتطلب زيارة الطبيب حيث يوضح ساندرز أن هذا قد يشير إلى وجود مشكلة حادة في الحبل الشوكي.

وتابع قائلا إن فقدان الوظيفة الجنسية مع آلام الظهر قد يشير إلى ضغط العصب في الظهر ، مضيفا أن الأعراض تشمل انخفاض في الشعور أو انعدام الإحساس الجنسي في أعضائك التناسلية أو قد يكون لديك ضعف في الانتصاب.

وبشكل عام يجب مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن ألم الظهر خلال بضعة أسابيع أو إذا كان يمنعك من القيام بأنشطتك اليومية أو كان الألم شديدا وكنت قلقا بشأنه اوإذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع آلام الظهر لأن هذا قد يشير ذلك إلى وجود عدوى او إذا كنت قد فقدت الوزن دون محاولة القيام بذلك عمدا لأن فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة كامنة مثل العدوى أو الورم.