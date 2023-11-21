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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مرقس وليم يزور كنيسة الملاك ميخائيل ببنى شقير

ارشيف
ارشيف
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قام  الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك مساء يوم  الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك ببنى شقير تزامناً مع اليوم السابع من النهضة الروحية التى تنظمها الكنيسة  ابتهاجاً بعيد شفيعها رئيس الملاك الجليل ميخائيل . 

وقد القى الأب المطران كلمة روحية لأبناء الرعية المباركة  هنأهم خلالها   بعيد شفيع الكنيسة مقدماً الشكر لراعى الكنيسة الاب دانيال أيوب على تنظيم النهضة الروحية حول "أسرار الكنيسة" والتى امتدت فعالياتها إلى تسعة أيام القى خلالها لفيف من الاباء الكهنة العظات الروحية فضلاً عن الترانيم الروحية .

أقباط أقباط الكاثوليك
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