إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن تل أبيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت الوزارة الإسرائيلية: "نحن لا نثق في لجان التحقيق، فهي تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها.

وأضافت: لدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب".

وأضافت: "نعلم أن أعداد الضحايا 12 ألفا أو أكثر لكن مهمه إسرائيل وجيشها حماية مواطنيها الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب ومسؤولية حماية الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية السلطة القائمة هناك، وحماس والمنظمات تحمي نفسها في الأنفاق المحصنة تحت الأرض".

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، في وقت تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.