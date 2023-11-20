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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما ‏

مران الاهلي
مران الاهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

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