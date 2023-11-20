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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الـ"يونيسف": الأولوية لنا هي إنقاذ الأطفال في غزة ولا بد من فتح كل المعابر

الأطفال في غزة
الأطفال في غزة
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قال سليم عويس متحدث يونيسف في الشرق الأوسط، إن هناك تقارير ترفع للأمين العام للأمم المتحدة عن استهداف الأطفال في أماكن النزاع، وهذه التقارير تجمع ليتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إننا نناشد العالم لفتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة وإدخال الملابس والأغطية، بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع.

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة كنا موجودين، لكن هناك احتياج كبير جدًا للوصول إلى الأطفال الآن في قطاع غزة، والأولوية الأولى لنا كمظمة إغاثة هي حماية الأطفال وأمانهم، وفتح جميع المعابر ودخول جميع الشاحنات دون توقف.

ولفت إلى أن المياه من المشاكل التي يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر، كما أن هناك تخوف من تفاقم المشكلات الصحية بين الأطفال خاصة مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

الأطفال في غزة الشرق الأوسط القاهرة الاخبارية
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