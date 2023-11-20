قوافِل لمُتابعة الانضباط الإداري بمدارس الهرم

توجهت سُمَيَّة الخَطيب وكيل المُديريّة محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية فى قافلة تعليميّة إلى إدارة الهرم التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي ".

وجاء ذلك بُناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سَلُّومَة وكيل الوزارة ، وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليميّة لمتابعة السجلات كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور الأستاذ خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة والأستاذة شيرين فؤاد وكيل الإدارة .

حيث تم توجيههم إلي مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة محمد عصام الثانوية بنين

محمود عمر الثانوية بنات الأهرام التعليم الاساسى الشهيد العقيد ا .ح عاصم محمد عصام

لمتابعة سير العملية التعليمية وقد أصدرت الأستاذة وكيل المديرية تعليمات بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

