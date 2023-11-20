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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع هيئة إنقاذ الطفولة تنفيذ عدد من الأنشطة داخل قرى المحافظة

محافظ المنيا يبحث
محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة
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التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الإثنين، وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، برئاسة الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، والدكتور عادل صموئيل مسئول قطاع التعليم الأساسى، وبحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وذلك في إطار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ على زيادة الوعى لدى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سواء المجلس القومى للمرأة أو الرائدات الريفيات والوصول إلى القرى مما ساهم في خفض نسبة التسرب من التعليم وتطوير مدارس الفصل الواحد بالتعاون مع التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، موجها الوفد بالتوسع فى إقامة المزيد من البرامج في مراكز المحافظة التسعة لتحقيق أقصي استفادة تعود بالنفع العام على المواطنين، وتساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الخطط المستقبلية للهيئة داخل المحافظة، والمشاريع الحالية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة وبرامج الهيئة من تعليم وصحة وطفولة مبكرة وتحسين سبل العيش وفرص التنمية وكذلك اجتماع اللجنة الاستشارية المزمع انعقاده شهر ديسمبر المقبل، من خلال التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار بين الهيئة والمحافظة.

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التى التعليم الأساسي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجلس القومي للمرأة هيئة إنقاذ الطفولة
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