مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية في أبو النمرس

انتشلت جثة متوفى، وأصيب آخر فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة؛ مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص، ونُقل إلى المستشفى، كما تم انتشال جثة آخر، ونُقِله إلى المشرحة مع استخراج السيارة من داخل المياه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.