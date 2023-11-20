رباط صليبى وغضروف.. برشلونة يعلن انتهائه من تشخيص إصابة جافى

أصدر نادى برشلونة الإسبانى، بيانًا حول أصابة لاعبه جافى، برفقة منتخب إسبانيا، خلال الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وكشف برشلونة، اليوم الإثنين، التشخيص النهائي لإصابة جافي، الذى أصيب خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، بثلاثةاهداف لهدف.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الإثنين لجافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي.. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".

وكشفت بعض التقارير أن جافى من المتوقع أن يغيب بناء على التشخيص الجديد، لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر.

