العثور على جثمان سيدة في شقتها بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الانحاء منذ فجر هذا اليوم ،،وفى هذا السياق،، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق

وشهد مركز فارسكور في محافظة دمياط أليوم الآثنين واقعة مأساوية حيث عثر الأهالي على جثمان يخص سيده تدعى كاميليا . م ، بعد ان لقت مصرعها ولاحظ جيرانها اختفائها وهي تبلغ من العمر ٦٠ عام .



تجمهر الأهالي وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان وتم نقل الجثمان عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الروضة المركزي في فارسكور



كما قامت قوات الشرطة بأخذ أقوال الجيران والشهود وتحرير محضر شرطي بالواقعة قبل ايداع الجثمان مشرحة المستشفى.

تابع اللواء وائل الشربينى .رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط لليوم الثانى على التوالى على أعمال رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس والتعامل الفوري معها



تم علي الفور أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية والدفع بسيارات الشفط وذلك بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات مياه الأمطار حيث تستمر الأعمال حتي يتم الإنتهاء تماماً من أعمال الرفع وإزالة آثارها ،حرصاً علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية .



تابع اللواء وائل الشربينى.رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط، سرعة التعامل الفورى مع تداعيات الأحوال الجويه وحل الأزمات الطارئةفى حينها للحد من تفاقم المشكلات والقضاء عليها فى حينها حيث تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمركز والقرى التابعه لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد.



وأشرف علي أعمال التعامل الفورى مع سقوط عامود كهرباء على الكوبرى العلوى بفارسكور وتم رفعه وإعادته مره أخرى وذلك للحد من تفاقم المشكلات ولتحسين الخدمات المقدمه للمواطن حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الانحاء منذ فجر هذا اليوم، وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق