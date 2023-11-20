ولى العهد الأردنى يصل إلى مطار العريش

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل لها، بوصول ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة.

وكان المستشفى الميداني الأردني الثاني قد دخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، محملا على 40 شاحنة يرافقها 180 طبيبا وممرضًا.

وسيقام المستشفى الميداني الأردني الثاني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أنه تم تأسيس المستشفى الأردني بغزة بتوجيه من جلالة الملك عام 2009، ويبلغ عدد كوادره 182 عضوا من الطاقم الطبي في الخدمات الطبية الملكية والفرق المساندة.