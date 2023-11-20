الاتحاد الإسبانى: إصابة جافى خطيرة

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، تعرض جافي لاعب خط وسط برشلونة، للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

وأصيب جافي خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

حيث أصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميًا، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن تشخيص الفحوصات الأولى لإصابة جافي والذي لم يعلنه الاتحاد الإسباني، أن نجم برشلونة مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وسيخضع جافي لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد طبيعة الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

