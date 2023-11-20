أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين، وصول 29 طفلاً من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه سيجرى نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة.

ووصل وزير الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي، منذ قليل إلى مطار العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن يجرى نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وفقًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.