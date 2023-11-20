مدرب إسبانيا يغضب برشلونة بسبب جافى

كشفت بعض التقارير الفرنسية عن غضب إدارة نادى برشلونة من لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، بثلاثة اهداف لهدف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

حيث أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني، بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

ويعلم برشلونة أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

