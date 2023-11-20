ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الطفل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث علي الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمها  والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلي للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

وتم إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنيةولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.

 ودعا  أيمن موسى، مدير المديرية، لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة فهم جيل الغد، وبناة المستقبل، قائلا إنهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق.

التربية والتعليم الوحدة الوطنية اليوم العالمي لحقوق الطفل
ads