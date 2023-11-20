"تعليم القاهرة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الطفل

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث علي الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمها والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلي للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

وتم إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنيةولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.

ودعا أيمن موسى، مدير المديرية، لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة فهم جيل الغد، وبناة المستقبل، قائلا إنهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق.