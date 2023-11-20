بالفيديو.. الأرصاد تحذر: أمطار خلال ساعات على بعض المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن أمس شهد تقلبات جوية على معظم مناطق الجمهورية وشهدنا أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة الكبرى.

وأكدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن سرعة الرياح أمس وصلت إلى 50 كيلو مترا على الساعة، إضافة إلى وصول السرعة لـ 70 كيلو مترا على البحر المتوسط.

وأوضحت أن الأحوال الجوية تحسنت نسبيا اليوم الاثنين، بحدوث هدوء للرياح باستثناء المناطق الشمالية التي ما زالت تشهد ارتفاعا للأمواج يصل لـ 4 أمتار على ساحل البحر المتوسط.

وتابعت أن الأتربة التي شهدتها معظم المحافظات أمس انتهت اليوم الاثنين، مؤكدة أن فرص الأمطار مستمرة اليوم على الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء، لتقل هذه الفرص على المناطق الداخلية، موضحة أن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة جدا.

وأشارت إلى أنه من بعد ظهر اليوم سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية لتنتهي فرص الأمطار، محذرة من شبورة كثيفة تبدأ من غدا الثلاثاء.