مودريتش يودع ريال مدريد بنهاية الموسم.. والوجهة الجديدة عربية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، سيغادر النادي الملكي في نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في سانتياجو برنابيو، بنهاية يونيو المقبل، ولم يجدد عقده حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن مودريتش منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث تلقى بالفعل عروضا من عدة أندية في المملكة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مودريتش منفتح على الانتقال للشرق الأوسط إذا كان العرض مناسبا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكرر الأندية السعودية محاولاتها لضمه في الشتاء، وفي حال رفض الريال سينتظرون حتى نهاية عقده.

وسعت أندية سعودية إلى ضم النجم الكرواتي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في النادي الملكي.