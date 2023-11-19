سيارة مسرعة تنهي حياة كهربائي ونجله دهسًا بالعمرانية وضبط قائدها

لقي كهربائي ونجله مصرعهما إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة كهربائي ونجله عبور الطريق صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة مما تسبب في مصرعهما جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.