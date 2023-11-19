انطلاق فعاليات المجموعة الثانية من البرنامج القومي لإعداد مدربين حول «التعلم بالنمذجة»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، فعاليات المجموعة الثانية من البرنامج القومي لإعداد مدربين حول « التعلم بالنمذجة »، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 20 شابًا وشابة، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

وترتكز فعاليات البرنامج التدريبي حول:" كيفية اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع، رفع الوعي بالآثار المترتبة على غياب تطبيق مفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة، اكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي والدعوة والتعامل مع الاختلافات وذلك من خلال استراتيجيات تعلم حديثة "التعلم بالنمذجة" باستخدام نموذج محاكاة اللوتس والذي يهدف إلى طرح مجموعة من الافتراضات واستخدامها لمحاولة كسب المزيد من المفاهيم ".

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، إميل إسحق، مسئول التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى:" أن استراتيجية التعلم بالنمذجة واحدة من اهم استراتيجيات التعلم والنظريات التعليمية الحديثة، والتي تهتم بفهم أعمق لسلوك الفرد من خلال الاعتماد على نقل الفكر أو السلوكيات أو الخبرات الفردية أو الجماعية،ومن ثم اعادة توظيف هذه السلوكيات في المواقف الحياتية للفرد وبشكل خاص تهتم بالمواقف التعليمية التربويةوالاجتماعية، والعمل على اكتساب الفرد لنمط سلوكي جديد من خلال ما يتم أمام المتعلم من مواقف أي أن التعلم بالنمذجة قائم على الملاحظة والتقليد، أو المحاكاة بشكل مباشر وهو ما يحتاج أن يكون التعلم بشكل مباشر، أو وجها لوجه لسهولة المحاكاة والتقليد".