غدا.. عرائس "أكتوبر الذهبي" في ضيافة أوبرا دمنهور

تستضيف أوبرا دمنهور، عرض العرائس "أكتوبر الذهبى" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، فى السادسة مساء غد الإثنين، 20 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ويعكس العمل حالة إنسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التى تروى قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار، ويتخللها مادة فيلمية مصورة.

العرض فكرة الدكتور أسامة محمد على، وكتابة كل من رحمة محجوب، ومنار عز الدين، ومحمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعى، سينوغرافيا شادى قطامش، أميرة عادل، والمخرجان المنفذان هانى عز، ورفعت ريان، وإخراج رضا حسنين.