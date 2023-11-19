مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار مجلس الأمن بعمل ممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجولة العالمية للدفع لوقف العدوان على غزة تأتى ضمن مقررات القمة العربية الإسلامية التى عقدت في الرياض، والتى تتزامن مع تصاعد المتطلبات الدولية لوقف إطلاق النار فوري ومستدام.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة وافق مجلس الأمن الدولى يوم الأربعاء الماضي، منذ اندلاع الحرب على قرار يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية" في غزة من أجل إدخال المساعدات إلي قطاع غزة، و12 دولة وافقت، خطوة إيجابية.

تابع حسين هريدى، أن الرئيس السيسى وضع كافة أعضاء مجلس الأمن أمام مسئولياتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وما لفت انتباهى تحذير الرئيس من أن ضبط النفس فى المنطقة لعدم الدخول كطرف فى هذه الحرب داعما للشعب الفلسطينى الأعزل الذى يتعرض إلى إبادة جماعية ممكن أن يتلاشى بين عشية وضحاها وتتغير المعادلة.