اليونيسف: المدارس والأطفال والملاجئ يجب ألا تكون هدفًا للعدوان الإسرائيلي

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 01:05 م

شددت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خُضر"، على أن المدارس والأطفال والملاجئ يجب ألا تكون هدفًا للعدوان الإسرائيلي، بعد مقتل وإصابة الكثيرين في هجمات إسرائيلية على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة، ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأحد/، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، "نرى صورا مروعة لأطفال ومدنيين يُقتلون في غزة - مرة أخرى - فيما كانوا يحتمون في مدرسة يتعين دائما أن تتمتع بالحماية".

وشددت على ضرورة وقف القتل والدمار والمعاناة، وإنهاء "هذا الكابوس، الآن، الذي يعيشه الأطفال".

بدوره.. أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث"، أن "الملاجئ أماكن للأمان والمدارس أماكن للتعلم. ولا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا هذا الأمر أكثر من ذلك. يجب أن تسود الإنسانية".