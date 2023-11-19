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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هآرتس: مروحية إسرائيلية قتلت 364 مستوطنًا بالخطأ خلال أحداث 7 أكتوبر

صحيفة هارتس الاسرائيلية
صحيفة هارتس الاسرائيلية
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كشف تقرير نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية أن تحقيقات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤكد أن حركة حماس لم يكن لديها علم مسبق بمهرجان نوفا الذي أقيم في السابع من أكتوبر قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات أوضحت أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي  وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت النار على منفذ الهجمات لكنها قتلت بالخطأ عددا من المشاركين في المهرجان.

كما قالت إحدى شهود العيان إن القوات الإسرائيلية قتلت بعض الرهائن وأن عناصر الفصائل الفلسطينية عاملتهم بإنسانية ولم يريدوا قتلهم.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائلية أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية كشف أن الطائرة الحربية الإسرائيلية قصفت الاحتفال مما أسفرعن مقتل 364 مستوطنًا يوم 7 أكتوبر.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية حركة حماس مهرجان نوفا قطاع غزة لشرطة الإسرائيلية
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