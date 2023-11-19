باحث سياسي: المستوطنون لا يثقون في حكومتهم وجيش الاحتلال حتى اللحظة.. فيديو

قال الدكتور طلال أبو ركبة باحث سياسي في العلاقات الدولية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تحظى بإجماع إسرائيلي كبير، لأنها انطلقت على أساس الانتقام من قطاع غزة على خلفية أحداث 7 أكتوبر، إلا أن المجتمع الإسرائيلي حتى اللحظة لا يثق في حكومته وجيشه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد: "هناك أيضا حالة من انعدام الثقة بين القيادة السياسية والعسكرية، وبالأمس، لاحظنا ما حدث في المؤتمر الصحفي لمجلس الحرب حيث أكد نتنياهو على ضرورة توفير الدعم الوطني والمجتمعي لاستمرار الحرب في قطاع غزة في ظل حالة التذمر التي بدأت تظهر في المجتمع الإسرائيلي بفعل المظاهرات التي باتت تطالب بتسليم الرهائن".

وتابع الباحث: "نتنياهو في الفترات الماضية تنصل من اتفاقيات كثيرة كانت قد تؤدي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مجموعة من الرهائن لذلك، بدأ يشعر نتنياهو بأن هناك حالة من الزخم داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت الآن تتناقض مع التوجه الإسرائيلي تجاه العملية العسكرية في قطاع غزة".

وواصل: "لكن ما كشفته بعض التقارير خاصة في إحدى الصحف هو ان جيش الدفاع الإسرائيلي هو الذي قتل العديد من الضحايا في غلاف غزة خلال أحداث 7 أكتوبر وهو ما بدأ يغير من رؤية المجتمع والرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب في قطاع غزة وهو ما سيؤثر على العمليات، إذ قُتل إسرائيليون وأصيب بعضهم في الميدان".