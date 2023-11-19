محلل سياسي: شعوب الغرب أصبحت أكثر تفهما وأقل تطرفا من الأنظمة الحاكمة

قال باسم أبو سمية، المحلل السياسي، إن عجز المجتمع الدولي للتصدي أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق الفلسطيني فضلا عن ازدواجية المعايير كان سبب رئيسي على تشجيع إسرائيل في المضي نحو تدمير قطاع غزة بشكل منهجي خلال 43 يوم، فلا أحد يحاسبها أو يطالبها بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين العُزل والأطفال.

وأضاف «أبو سمية»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الاحد، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الغرب يتعامل بازدواجية مع مفهوم الإرهاب وجرائم الكراهية، إذ صُنف في الولايات المتحدة بالثمانيات كأحد أشكال العنف السياسي غير الأخلاقي الذي لا يمارسه سوى الأخرين كالإسلام والعرب وغيرهم.

وتابع: الجمهور الغربي وخاصة الرأي العام أصبح أكثر تفهما وأقل تطرفا من الأنظمة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تعمل على اقتران مفهوم الإرهاب بالعرب، فهم يستخدمون شعار الإسلام لكي يسيطروا على مفاصل السلطة، وإسرائيل والولايات المتحدة أول من كانا يغذيان هذا التيار في المنطقة خلال السنوات الماضية، موضحا: «لن يكن هناك من يسأل إسرائيل عما تفعله طالما تحظى بدعم اليمين سواء المتطرفون أو العنصريون بالولايات المتحدة الأمريكية».

