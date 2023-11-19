"حملة السيسي" تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هناك نشاطا فعّالا ومؤتمرات جماهيرية حاشدة ومبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في عدد من محافظات الجمهورية، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.
واستعرضت الحملة، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023.
حزب حماة الوطن
- نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمر جماهيري حاشد بمركز طامية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.
- كما نظمت أمانة محافظة الفيوم تنظم مؤتمر جماهيري بمركز إطسا بقرية قصر الباسل لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.
- نظمت أمانة محافظة الدقهلية لقاء جماهيري بمركز ميت غمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.
- نظمت أمانة محافظة أسوان مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.
حزب مستقبل وطن
- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.
-نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمدينة رأس غارب.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
نظمت امانة التحالف الوطني بمحافظة الاسماعيلية ندوة مع قيادات المراة بالمحافظة للتوعية بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- نظمت امانة التحالف محافظة الأقصر مؤتمراً جماهيرياً لتأييد المرشح السيد/ عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور الالاف من المواطنين من جميع مدن وقرى الأقصر.
- نظمت امانة التحالف الوطني بمحافظة البحيرة لقاء مع المواطنين بمركز المحمودية للتوعية بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.
حزب الإصلاح والنهضة
أطلق حزب الاصلاح والنهضة حملة "مصر تختار الرئيس" بمنطقة حلوان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
- أطلقت حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة بورسعيد مبادرة "مصر تختار الرئيس" لتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
- نظم حزب الاصلاح والنهضة مبادرة "مصر تختار الرئيس" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
حزب الحرية المصري
- نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة قنا أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.
- نظمت أمانة محافظة القليوبية مؤتمر جماهيري حاشد بناحية كفر منصور مركز طوخ بمشاركة حوالي ٤٠٠ شخص من أبناء القرية لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.
- نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، لقاء جماهيري مع عدد من اهالى وعائلات قرية المنوات بمركز ابو النمرس بالجيزة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
نظمت النقابة مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة المنوفية بمشاركة الالاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفه لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حزب الجيل الديمقراطي
- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وموافقته الكاملة علي كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
- نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
التيار الإصلاحي الحر
نظم التيار الإصلاحى الحر المكون من أحزاب "مصر القومى، الإصلاح والنهضة، الأتحاد" بمحافظة الدقهلية مركز طلخا، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
نقابة التطبيقيين
نظمت نقابة التطبيقيين مؤتمر حاشد لدعم وتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
النقابة العامة للمهن الرياضية
نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية ندوة توعوية علي هامش المؤتمر الدولي الرياضة طريق للسلام بين الشعوب لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتفويضه لإتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
حزب المؤتمر
نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج مؤتمر جماهيري حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.