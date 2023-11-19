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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيران الحرب في غزة تشعل اقتصاد إسرائيل

اقتصاد اسرائيل
اقتصاد اسرائيل
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عرضت فائية القاهرة الاخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "نيران الحرب في غزة تشتعل اقتصاد إسرائيل".

افاد التقرير، أن نيران الحرب في غزة اتشعلت في الاقتصاد الاسرائيلي وسط تكاليف باهظة وتوقعات قاطمة ، الاقتصاد الاسرائيلي يواجه اختبارا قاسيا مع استمرار الحرب على قطاع غزة ، اذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك ، حيث حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تباطؤ اقتصاد اسرائيل ، في غضون ذلك توقعت وكالة بلونبرج ان تكلف الحرب الاقتصاد الاسرائيلي نحو 260 مليون دولارا يوميا ،فيما خفض بنك اسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري الى 2.3% ، بينما أشار الى ان تكلفة الحرب العام الجاري ستتجاوز 35 مليار شيكل الي خصصتها وزارة المالية.

وأضاف التقرير،صدمة أخرى يتعرض لها الاقتصاد الاسرائيلي تتمثل في اقتراض اسرائيل 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة ، لكنها اضطرت الى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل حاد لانجاز الصفقات وفقا لفايننشيال تايمز.

وتابع التقرير،العائد على الديون الاسرائيلية بات اعلى بشكل حاد مما كان عليه قبل بدأ الحرب ، بينما تدفع تل أبيب عوائد تتراوح بين 6.25% الى 56,% على سندات تستحق 84 سنوات ، اصدرت تل أبيب سندات دولارية في يناير الماضي بنسبة 4.5%.

العبأ المالي للحرب يزداد ثقلا على اسرائيل  في ظل استدعاء جنود الاحتياط للجيش ووقف حركة العمال الفلسطينيين من غزة الى اسرائيل مما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوة العاملة ، وبينما تواصل اسرائيل العدوان الوحشي على عدوان غزة المحاصر يبدو الاقتصاد الاسرائيلي أمام اختبار قاس وتهديدات تلوح بالأفق للنمو ومستويات الدين العام.

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