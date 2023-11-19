إمام عاشور وحسين الشحات ينتظمان في تدريبات الأهلي الثلاثاء

قرر الجهاز الفني للأهلي منح الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبي الأهلي راحة سلبية بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر قبل مباراة سيراليون، على أن ينتظما في تدريبات الأهلي بدءًا من الثلاثاء المقبل مع باقي اللاعبين الدوليين.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبان لمدة أسبوع منذ مباراتهما ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران فريقهم بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفراعنة مباراة ضد سيراليون اليوم الأحد في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراليون على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.