اليوم| أمطار رعدية شديدة تضرب الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة تزامنًا مع بدء «نوة المكنسة»

تشهد مدينة الإسكندرية منذ ساعات فجر اليوم الأحد 19 نوفمبر، بدء نوة المكنسة، والتي يصاحبها تساقط أمطار شديدة ومتفرقة على جميع أنحاء المحافظة، وسط توقعات باستمرار سقوط أمطار شديدة بنسبة تصل إلى 90%، وسرعة رياح 24 كم/ ساعة، وانخفاض في درجات الحرارة لتسجل 21 درجة مئوية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها مساء أمس وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٢-٣ درجات على أغلب الأنحاء.

وأكمل البيان وجود منخفض جوي متمركز على سواحل البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ليصل إلى 5 أمتار.

وبحسب ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.