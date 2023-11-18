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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تستنكر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي السافر على مدرسة الفاخورة بغزة

السعودية
السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة، بأشد العبارات، للقصف الإسرائيلي السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وجددت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية - رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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