"ميدار" ترعى Cairo ICT 23 وتكشف عن استثمارات ضخمة في بنية تحتية تكنولوجية لمدينة "مستقبل سيتي"

في إطار أكبر معارض التكنولوجيا في مصر والمنطقة، Cairo ICT 23، أكدت شركة "ميدار"، المالكة والمطورة لمدينة "مستقبل سيتي" في القاهرة الجديدة، على مشاركتها الفعّالة في الفعاليات، وذلك كراعية رئيسية للدورة السابعة والعشرين للمعرض.

حيث أكد "حسونة" على أهمية البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية، والتزام "ميدار" بتوفير أحدث التقنيات في مدينة "مستقبل سيتي". وأشار إلى أن الشركة قد استثمرت أكثر من مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية للمدينة التي تمتد على مساحة 5200 فدان، وتشغل موقعًا استراتيجيًا في شرق القاهرة.

وأوضح "حسونة" أن لتحقيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أهمية كبيرة في تطوير المدن الذكية الحديثة. وأكد أن "ميدار" ستقدم أكثر من 15 تطبيقًا إلكترونيًا في مدينة "مستقبل سيتي"، لتحسين جودة الحياة وتسهيل التفاعل بين المواطنين. ومن المتوقع إطلاق هذه التطبيقات والأنظمة الذكية في منتصف 2024.

وختم "حسونة" كلمته بالتأكيد على رؤية "ميدار" في تطوير المدن العملاقة باستخدام مفاهيم الاستدامة وتعزيز الفرص الاستثمارية. وأكد أن الشركة تهدف إلى أن تكون الشريك الاستثماري المفضل للكيانات الاستثمارية المصرية والأجنبية.