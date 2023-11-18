أبرز وأجمل ما كتب عن فلسطين

فلسطين الدولة الصامدة في وجه الاحتلال والحصار منذ اكثر من 75 سنة، دولة يحبها كل العرب والمصريين ويحبون شعبها الصامد لذلك كتب عنها اغلب الشعراء أجمل الكلمات عن جمالها واثارها وصمودها وكل الاعتداءات التي مرت عليها، ومن ضمن ما كتبوا عنها “غسان كنفاني” حيث قال عن الوطن فلسطين هي قلب العرب وهي التي تفوح منها القوة والشجاعة والتضحية، فتجد كل من حمل لقب فلسطيني رمزاً للتضحية وحب الوطن، فتجد أبناءها يضحون بدمائهم وأرواحهم وأنفسهم في سبيلها، فلسطين هي ملهمة الأدباء والحكماء وهي من تغنى بها الشعراء ونظم فيها أجمل الأشعار.

وهناك مئات الجمل والاشعار والكتب التي تحدثت تن فلسطين ومنها:

فلسطين البوصلة لن تخطئ الطريق، ستضل تشير إلى فلسطين.

أكاد أجزم أن الذي ينبض بين أضلعي قد تشكل على هيئة خارطة فلسطين.

آه يا فلسطين.. يا اسم التراب، ويا اسم السماء.. ستنتصرين.

جميلة أنتِ يا فلسطين.. جميلة لدرجة أن الثمانية والعشرين حرفًا لا تكفي لوصفك.

سلام لأرض خلقت للسلام، وما رأت يومًا سلامًا. فلسطين.. قلبي بالدعاء يرعاك.

فلسطين أم لم تنجب إلا الأبطال.

وطن برائحة الشهداء.. فكيف لا يغار منه الياسمين. أكفاننا ستضيء يومًا في رحاب فلسطين.

أين يرقد العز يا أبي؟.. في فلسطين يا بني.. فلسطين يا جنة الله على الأرض.

وما كانت فلسطين يوما وطنًا.. بل هي قلبا ونبضا وحبا.

وهل في فلسطين شيء لا يعشق.

ما بقي الزعتر والزيتون... هنا نحن باقون.

وتعز على قلبي فلسطين.. ويعز علي حزنها. سيشرق فجرك فوق الربى.. ويعلو مداك الرضا والحبور.. سيشرق مهما يطول العدا.. ويقصف بالغدر كل الثغور.

فلسطين.. فلسطين صبراً ونصراً من الله غير بعيد.. لك الله يا فلسطين لك الله.. يا قدسنا السليب.

عندما أتكلم عن فلسطين، فأنل أتكلم عن عالم، عن دنيا، عن جنة، عن وطن جميل وعن حب لا يموت أبدا.

فلسطين، كلما أغفو توقظني وتقض مضجعي. فلسطين هي الزهرة وسط الأشواك.

فلسطين في القلب دوما وليس يوماً. !