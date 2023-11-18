إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.