مدبولي: أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت غزة كانت من مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نشهد اليوم اطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة التي تتكون من 199 شاحنة، وتحمل 2500 طن من المساعدات، لافتا إلى أن ما يعيشه أهالي قطاع غزة كان محفزا لكل الأطراف للعمل على دعم أهالي فلسطين.

وأشار الوزراء، خلال فعاليات اطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة، اليوم السبت، إلى أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت قطاع غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهو ما يعد رد فعل تلقائي من الدولة المصرية والشعب المصري، لافتا إلى أن القافلة تتضمن كل ما يحتاجه أهالي غزة.

كما أوضح أن القافلة ستنطلق فورا إلى القطاع، ومصر لن تتأخر عن دعم فلسطين، كما تستقبل مصر الجرحى والمصابين لتقديم العلاج لهم، منوها بأن النظر إلى القضايا بمعايير مزدوجة يجب أن ننتبه له.

ويشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.