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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مطران بورسعيد يشكر السيسي على إنشاء أول كنيسة في جنوب المحافظة

مطران بورسعيد خلال
مطران بورسعيد خلال كلمته
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وجه الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، الشكر، اليوم الأحد، إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على إنشاء أول كنيسة في جنوب بورسعيد وهي كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي.

وأشار مطران بورسعيد، خلال استقباله وفدا برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، إلى أن الرئيس أكد على أهمية دور العبادة في تنشئة المواطن ليكون مواطنا صالحًا، مشيدا بتوجيهات الرئيس بإنشاء كنيسة ومسجد في كل منطقة جديدة يجرى انشائها.

وضم الوفد: اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد. 

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