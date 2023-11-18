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السبت 18 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تستقبل الطائرة الأولى ضمن مبادرة "استضافة 1000 طفل فلسطيني للعلاج"

مطار أبوظبي
مطار أبوظبي
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وصلت اليوم /السبت/ الطائرة الأولى، التي تحمل على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم إلى مطار أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في المستشفيات الإماراتية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الطائرة القادمة من مطار العريش وصلت إلى مطار أبوظبي وتحمل على متنها الأطفال الذين يحتاجون للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

من جانبها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة بالإمارات مها بركات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الإمارات على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقًا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة أرسلت الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.

غزة مطار أبوظبي مطار العريش