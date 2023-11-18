دهسته سيارة نقل.. استعجال التحريات في مصرع طالب في حادث اصطدام بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول مصرع طالب في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، كما أمرت بالتحفظ بالسائق المتسبب في الحادث والسيارة للتحقيق.



سيارة نقل دهست ملاكي

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق 40 سنة اصطدم بسيارة ملاكي يقودها طالب 19 سنة مما أدى إلى مصرعه في الحال، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.