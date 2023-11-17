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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. تشكيل منتخب إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مقدونيا الشمالية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستضيف منتخب إيطاليا، اليوم الجمعة، مقدونيا الشمالية على ملعب تورينو الأولمبي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، هجوم المنتخب الإيطالي في مواجهة اليوم، بمعاونة جياكومو راسبادوري، مهاجم نابولي.

ويدخل الأزوري، اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل لنهائيات يورو 2024، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية من منتخب إنجلترا.

ويحتل منتخب إيطاليا، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، ويأتي منتخب أوكرانيا في وصافة الترتيب بـ13 نقطة.

بينما يتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، على أن يتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 16 نقطة، وحسم تأهله إلي البطولة القارية.

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دارميان، جاتي، أتشيربي، دي ماركو

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، بونافينتورا.

وفي الهجوم: بيراردي، راسبادوري، كييزا. 

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