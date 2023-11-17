حازم عمر: فساد المحليات تسبب فى خلل كبير والمواطن يدفع الثمن

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن القليل من الفساد في المحليات يبدو كثيرا، وهو ما يؤدي في النهاية لإشاعة الإحباط بين المواطنين.

وأكد «عمر» خلال المؤتمر الانتخابي الأول، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، أهمية عمل إصلاح شامل في ملف الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة، ولتخفيف الضغط على الحكومة المركزية، وتحسين الخدمات.

وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لوجود كوادر محلية قوية، وكذلك الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم.

وأكد المرشح الرئاسي، أهمية إعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي لتحقيق التنمية الشاملة ومنع التعديات والعشوائيات، وهو ما يساهم أيضا في تقليل حجم المحافظات، وعمل التنمية الشاملة الحقيقية.

وشدد على أهمية توفير موارد ذاتية لكل محافظة، داعيا الى ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية.

وأكد «عمر» أهمية العمل على عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة، قائلا: إنهاء مشكلات الإدارة المحلية يقضي على ما يقرب من ٨٠% من أزماتنا.

وقال: جميع ما يعانيه المواطنين في ملفات التعليم والصحة والصرف والصحي وغيرها مرتبط بإصلاح الإدارة المحلية.