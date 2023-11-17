جوهرة برشلونة على منصات التتويج بجوائز الجولدن بوي 2023

حصد لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة الإسباني، جائزة جديدة من جوائز الجولدن بوي، المقدمة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

وحصل يامال على جائزة خاصة تمنح لأول مرة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، وتعرف باسم «الأصغر».

وظفر لامين يامال بجائزة أصغر موهبة شابة على الإطلاق بعمر 16 عامًا، ليتواجد على منصات التتويج بجوائز الجولدن بوي.

وتعتبر الجائزة مخصصة لمكافأة أصغر لاعب على الإطلاق يصعد إلى منصة التتويج بجوائز الفتى الذهبي.

يأتي تتويج لامين يامال بهذه الجائزة، نتيجة المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب الشاب مع برشلونة ومنتخب إسبانيا في الفترة الأخيرة.

فاز جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي 2023، كأفضل لاعب تحت 21 عامًا، بعدما حصل على 97% من الأصوات.

كما حقق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة الرجل الذهبي لعام 2023.

وتمنح صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، جوائز الجولدن بوي للاعبين الفائزين في حفل يقام يوم 4 ديسمبر المقبل.