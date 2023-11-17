الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة أنه متوقع أيضا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. كما متوقع أمطار متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط أضافت الهيئة أنه متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 27 19

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 26 18

رأس سدر 27 19

نخل 25 11

كاترين 23 08

الطور 27 19

طابا 26 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 27 18

العلمين الجديدة 27 17

مطروح 27 17

السلوم 27 15

سيوة 26 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 22

حلايب 27 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 21

الفيوم 27 16

بني سويف 27 15

المنيا 28 15

أسيوط 28 14

سوهاج 28 16

قنا 30 17

الأقصر 30 17

أسوان 31 18

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 31 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 33 21

الرياض 28 18

المنامة 27 22

أبوظبى 30 22

الدوحة 29 21

الكويت 26 14

دمشق 23 12

بيروت 25 19

عمان 23 13

القدس 23 15

غزة 25 18

بغداد 27 15

مسقط 29 25

صنعاء 24 10

الخرطوم 35 22

طرابلس 23 18

تونس 23 15

الجزائر 20 09

الرباط 23 09

وعن رجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02

إسطنبول 16 06

إسلام آباد 24 12

نيودلهي 26 14

جاكرتا 34 25

بكين 12 01

كوالالمبور 32 24

طوكيو 17 08

أثينا 19 10

روما 18 05

باريس 13 08

مدريد 20 09

برلين 07 03

لندن 16 09

مونتريال 12 01

موسكو 02 - 09-

نيويورك 17 09

واشنطن 20 10

نواكشوط 38 21

أديس أبابا 24 13